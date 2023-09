Belmonte Mezzagno, operaio edile muore travolto dalle macerie

Lavorava a un solaio che ha ceduto

1' DI LETTURA

BELMONTE MEZZAGNO (PALERMO) – Un operaio di 63 anni, Filippo Ciancimino, è morto a Belmonte Mezzagno (Palermo) mentre stava lavorando ad un solaio che ha ceduto in una casa in via Papa Giovanni XXIII. L’uomo è stato travolto dalle macerie. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tentato di soccorrerlo. I sanitari del 118 hanno constatato la morte.

Le indagini

Si attende l’arrivo del medico legale. Le indagini condotte dai carabinieri dovranno stabilire se siano state rispettate le norme sulla sicurezza e se per quel lavoro erano state richieste tutte le autorizzazioni necessarie.

Parla il sindaco

“Sono molto addolorato per quanto successo oggi nel mio comune. Filippo Ciancimino era un grande lavoratore d’animo nobile e sensibile, la gentilezza fatta persona. Il lavoro era la sua passione”. Così il sindaco di Belmonte Mezzagno, Maurizio Milone, commenta la morte dell’operaio. “Non ci sono parole che possano alleviare il dolore della famiglia – aggiunge – A nome della comunità Belmontese mi stringo attorno ai suoi figli: Maria Concetta ed Antonio e alla moglie”.

Il cordoglio della Cisl

“Un’altra vita spezzata e un altro episodio che resta come una grande ferita nel mondo del lavoro. Siamo profondamente indignati e vicini alla famiglia dell’operaio edile deceduto oggi a Belmonte Mezzagno a causa del crollo di un solaio. Non ci sono altre parole da aggiungere, l’idea che un altro lavoratore non farà ritorno a casa ci addolora fortemente”. Ad affermarlo è Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani. “Siamo stanchi di ripeterlo, la sicurezza deve diventare la priorità per tutti, soprattutto aziende e chi è deputato a controllare, con prevenzione, ispezioni, formazione, perché garantire il rispetto delle regole vuol dire rispettare la vita dei lavoratori e delle loro famiglie”, conclude La Piana.