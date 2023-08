Paura a Belpasso: crolla il balcone, coppia compie un volo di 5 metri

L'uomo e la donna coinvolti sono stati condotti al Policlinico di Catania

BELPASSO (CATANIA) – Sono stati attimi di ansia e incredulità. A Belpasso, in via Svezia, tracima a terra un parte di balcone di un’abitazione e con esso anche una coppia di quasi trentenni si trovava poggiata alla ringhiera. Un volo di circa cinque metri.

Il fatto è accaduto di sera ed i soccorsi sono giunti repentinamente. L’uomo e la donna sono stati trasportati al Policlinico di Catania e le loro condizioni non si sono rivelate, per fortuna, gravi: hanno riportato diverse ferite in più parti del corpo ma se la caveranno con qualche giorno di prognosi.

L’area è stata transennata e messa in sicurezza dai carabinieri e dai vigili del fuoco.