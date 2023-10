Belpasso, grave incidente sulla sp 160: due feriti in uno scontro frontale

Intervenuti gli agenti della polizia municipale belpassese

1' DI LETTURA

BELPASSO – Un grave incidente si è verificato nella prima serata di oggi sulla strada provinciale 160, che da Ragalna porta a Nicolosi, in territorio del Comune di Belpasso. Due vetture, un furgoncino e una monovolume, si sono scontrate frontalmente. Almeno due persone sono rimaste ferite. Sul posto, per i rilievi, sono presenti gli uomini della polizia municipale di Belpasso. A regolare la viabilità, invece, sono intervenuti i militari inviati dal Comando provinciale dei carabinieri di Paternò.

Secondo quanto si è appreso, i due feriti sarebbero i conducenti dei veicoli. Vista la violenza dell’impatto tra i mezzi, i due sono stati caricati sulle ambulanze del 118 e trasferiti in ospedale per tutti gli accertamenti. Le loro condizioni di salute pare non destino particolari preoccupazioni. Disagi al traffico sulla provinciale.