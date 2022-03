Bene confiscato alla mafia trasformato in giardino pubblico

Il progetto "Have a Party Park for You - Happy" è stato sostenuto dal dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri

PALERMO – Cinquemila metri quadrati di area verde attrezzata, con giostre, piattaforme, e tante attività per bambini e ragazzi. Il giardino di Borgo Molara, in via Molara, a Palermo, bene confiscato, è stato restituito alla città.

Il progetto “Have a Party Park for You – Happy” è stato sostenuto dal dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri. A coordinare il recupero, l’associazione People Help The People, che ha coinvolto bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni in numerose attività per favorire il dialogo intergenerazionale.

“Uno dei risultati più importanti e significativi -spiega Giuseppe Labita, presidente di People Help the People – è stata la realizzazione di un Summer Camp gratuito, che ha coinvolto oltre 50 bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni che hanno anche contribuito a rendere il giardino un vero e proprio luogo di ritrovo”. L’inaugurazione sarà il prossimo 2 aprile.