Bene confiscato diventa colonia per i figli dei lavoratori nelle serre

Sottratto al clan nel Ragusano e consegnato dal prefetto al sindaco di Vittoria

1' DI LETTURA

VITTORIA (RG) – Un immobile di Scoglitti confiscato alla mafia e destinato a favore di soggetti fragili e famiglie in difficoltà è stato consegnato dal Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri al sindaco di Vittoria.

Il bene è stato immediatamente destinato a sede dell’attività di doposcuola e colonia estiva per i figli dei numerosi lavoratori, in maggioranza stranieri, impiegati nelle serre nelle campagne di Santa Croce Camerina, Vittoria e Acate che vivono in condizioni sociali di grave marginalità.

Sull’immobile sono state apposte una targa che lo identifica come “bene confiscato alla mafia” e le bandiere istituzionali.

L’Associazione “Libera” ha portato nel sito i giovani che partecipano all’annuale “campo di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie” provenienti da tutta Italia.

Durante la cerimonia il Prefetto ha evidenziato “l’importanza del trasferimento al patrimonio del Comune di Vittoria di un bene già frutto di attività criminose, a conferma della presenza attiva dello Stato sui territori e dell’efficacia degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata”, e ne ha auspicato “l’immediato utilizzo, affinché non sia solo simbolico il valore della sua restituzione alla collettività”.