Benedetto XVI, centinaia di fedeli in coda per onorare la salma

L'addio al Papa emerito.

1' DI LETTURA

Roma – Centinaia di fedeli sono già in coda per entrare nella basilica di San Pietro per rendere omaggio a BenedettoXVI. La basilica aprirà alle 9. La salma di Ratzinger sarà esposta per tre giorni, fino ai funerali che si celebreranno giovedì 5 gennaio.