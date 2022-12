Benedetto XVI “è molto ammalato”, Papa Francesco va a trovarlo

La visita dopo la richiesta di preghiera per il predecessore

ROMA – Le condizioni di salute di Papa Benedetto XVI si aggravano e Papa Francesco chiede di pregare per lui. Il pontefice in carica al dine dell’udienza generale ha chiesto una ‘preghiera speciale’ per il predecessore che, dice Francesco, ‘è molto ammalato’.

Sono state queste parole che hanno, così, fatto salire l’apprensione per le condizioni di salute di Joseph Ratzinger, 95 anni, che eletto Papa il 19 aprile del 2005 ha rinunciato al soglio Pontificio l’11 febbraio del 2013.

“Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine”, ha detto Papa Francesco al termine dell’udienza generale-

Subito dopo è stato il direttore della Sala stampa Matteo Bruni a chiarire qual è lo stato di salute del Papa emerito. “Posso confermare – ha detto – che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici”.

Bruni ha anche comuncato che al termine dell’udienza generale Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI.