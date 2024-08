Benessere animale a Palermo, al via l’iniziativa #iononabbandono

Testimonial d'eccezione per la campagna del Comune

PALERMO – #iononabbandono. E’ questa l’iniziativa social lanciata dall’assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli contro il fenomeno dell’abbandono di cani specialmente nel periodo estivo…

“Spesso siamo noi a non essere i migliori amici del cane – ha detto Ferrandelli – non accusando nessun rimorso per averli abbandonati anche solo per una vacanza estiva. Abbandonare un cane, un animale in genere è uno degli atti più violenti ed incivili che un essere umano possa compiere, un essere umano, evidentemente, privo di cuore e di coscienza verso un “amico” che per noi sacrificherebbe la vita in caso di nostra necessità”.

I primi testimonial d’eccezione della campagna lanciata dall’assessorato al benessere animale sono Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco, Toti e Totino, Stefano Piazza, Tony Matranga & Minafó, Marco Li Vigni, Ivan Fiore, I Soldi Spicci e Paride Benassai che hanno voluto esprimere il proprio pensiero attraverso un breve short. Ma l’appello resta ancora aperto a tutti coloro che mostreranno la sensibilità di mobilitarsi.

“Il mio ringraziamento – continua Ferrandelli – va agli artisti, comici, attori che hanno espresso il proprio messaggio sul tema dell’abbandono degli animali, spregevole azione che purtroppo si registra anche negli altri mesi dell’anno. Noi vogliamo sensibilizzare la coscienza di tutti, di chi si macchia di questo atto, di chi non sa leggere gli occhi di un cane quando lasciandolo in strada sarà, invano, convinto che tornerai a riprenderlo”.

L’iniziativa dei video contro l’abbandono degli animali è rivolta anche a tutti i cittadini. Questi potranno registrare un breve video da far girare su tutti i contatti e inviarlo anche a “iononabbandono@comune.palermo.it (la mail sarà attiva in giornata). I video saranno pubblicati poi su una apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Palermo.