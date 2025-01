Il benessere mentale tra i buoni propositi del nuovo anno

Prendersi cura della propria psiche

Con l’inizio di un nuovo anno è comune fare una lista di buoni propositi per cercare di migliorare la qualità della propria vita, ripartendo in maniera consapevole con obiettivi che puntino ad una maggiore crescita e soddisfazione personale.

I buoni propositi guidano cosi la pianificazione del nuovo anno, partendo dalle priorità del soggetto e fornendo un senso di direzione e scopo che riflette, allo stesso tempo, sentimenti di speranza e fiducia nel cambiamento.

Benessere psicologico al primo posto

Un aspetto molto importante al quale non sempre viene data la giusta rilevanza è la Salute Mentale; prendersi cura della propria mente rappresenta un “atto d’amore verso sè stessi” in quanto, al pari della tutela della salute fisica, contribuisce al raggiungimento di quella “condizione armonica di equilibrio” tra le varie dimensioni di ogni soggetto.

E proprio in virtú di ciò dovrebbe sempre essere messa al primo posto e rientrare tra i buoni propositi di ogni singolo giorno.

Il punto di vista dell’OMS

É ormai risaputo quanto la Salute Mentale sia una “componente essenziale del benessere generale”.

Secondo l’attuale concezione dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) non si tratta infatti solo dell’assenza di veri e propri disturbi psicologici, ma di uno “stato di equilibrio” che permette di affrontare meglio lo stress quotidiano, di svolgere i propri compiti in maniera produttiva e di instaurare relazioni sociali soddisfacenti.

Questa sua influenza su svariati aspetti della vita rende dunque il Benessere psicologico una condizione molto importante da raggiungere e mantenere, affinché poter vivere in maniera sana e soddisfacente.

Connessione tra Mente e Corpo

Tutto ciò sulla base di un nesso molto stretto tra salute fisica e salute psicologica, che fa sì che le due sfere si influenzino l’un l’altra: ogni malessere di natura psicologica ha una ripercussione a livello somatico, cosí come vivere in uno stato di benessere psicologico ed emotivo aiuta a mantenersi in salute anche dal punto di vista fisico.

La dimensione del Benessere viene intesa quindi come ricerca e mantenimento di un “equilibrio globale” tra funzioni somatiche, psichiche e relazionali dell’individuo.

Come prendersi cura della propria Salute Mentale

Prendersi cura della propria salute psicologica è un processo continuo, che richiede consapevolezza ed impegno costante affinché poter muovere tanti piccoli passi che mirino

al raggiungimento di quel “reale e totalizzante stato di benessere la cui principale via d’accesso, oltre il corpo, è anche la mente”, fondamentale per vivere una vita equilibrata, soddisfacente ed in armonia con sé stessi e con gli altri.

Partire dall’autoconsapevolezza

Un elemento molto importante è la capacità di ascolto di sé stessi, affinché poter riconoscere i propri bisogni, identificare le proprie emozioni e partire proprio da questo, mettendo in conto anche la possibilità di avere bisogno di aiuto, nel caso in cui si avverta che qualcosa non sta andando per il verso giusto e sta causando del malessere.

Prendere atto ed accettare eventuali momenti di difficoltà rappresenta il primo passo per poterli affrontare e gestire nel modo piú giusto.

Mantenere relazioni sane

La qualità delle proprie relazioni influisce sullo stato di benessere globale, essendo queste ultime un elemento molto rilevante nella vita di ogni individuo.

L’essere umano è infatti un “animale sociale” e le relazioni sono necessarie non solo per la sua stessa sopravvivenza, ma anche per la costruzione di un’identità personale e per il raggiungimento di una condizione di benessere.

La qualità delle relazioni, che si sviluppano nell’infanzia e si evolvono nel corso della vita, influisce profondamente anche sulla salute mentale, oltre che sul senso di appartenenza e sull’autorealizzazione.

Legami significativi positivi svolgono svariate ed importanti funzioni, a partire dall’essere una fonte di supporto emotivo, in quanto spazio sicuro in cui sentirsi ascoltati, compresi e accettati; ciò aiuta a ridurre sentimenti di solitudine ed isolamento, oltre che rafforzare il senso di identità e sicurezza personale.

Ecco perché è importante mantenere relazioni quanto piú possibile sane e positive.

Concedersi una pausa

Nella società odierna, caratterizzata da ritmi sempre piú frenetici, trovare il tempo per fermarsi risulta essenziale per mantenere equilibrio e serenità.

Concedersi delle pause rappresenta una pratica fondamentale per il mantenimento di uno stato di benessere psicologico; queste non vanno intese come momenti di inattività, quanto piittosto come preziose opportunità per riflettere, ricaricare la mente, e prevenire condizioni di sovraccarico fisico e mentale.

Fermarsi è spesso il primo passo per ripartire con slancio, ecco perché includere pause nella propria routine non solo migliora il proprio benessere mentale, ma aiuta anche a vivere con maggiore energia, serenità e soddisfazione.

Imparare a chiedere aiuto

Riconoscere i propri limiti, prendendo atto che si sta attraversando un momento di difficoltà, e rivolgersi a degli specialisti per ricevere un supporto è una strategia efficace per poter affrontare le proprie problematiche, oltre che un un atto di coraggio e consapevolezza fondamentale per il superamento della condizione di malessere in atto.

Chiedere aiuto tempestivamente può evitare che piccoli problemi si trasformino in difficoltà più gravi, prevenendo un peggioramento del disagio.

Inoltre il supporto di un un professionista offre prospettive nuove e diverse, fornendo strumenti utili per poter affrontare e gestire le varie problematiche.

Anche chiedere aiuto è un modo per prendersi cura di sè, partendo proprio dalla “normalizzazione” di un tale bisogno: è umano poter attraversare momenti di difficoltà nel corso della propria vita, cosí come ritenersi bisognosi di supporto per poterle affrontare.

Cultura del benessere psicologico

La Salute Mentale è dunque una componente essenziale del benessere generale ed influisce su ogni aspetto della vita di ciascun individuo.

Non si tratta solo di prevenire o curare disturbi psicologici, ma di “promuovere uno stato di equilibrio emotivo, cognitivo e sociale che consenta di vivere in modo soddisfacente e produttivo”.

“Non c’è salute senza salute mentale!”

Appare dunque evidente il “dovere” di ciascun soggetto di prendersi cura del proprio benessere psicologico al pari di quello fisico, affinché poter raggiungere e mantenere quella “condizione ideale” che possa influenzarne positivamente il funzionamento complessivo, consentendo di sfruttare al meglio tutte le proprie capacità.

[La dott.ssa Pamela Cantarella è una Psicologa Clinica iscritta all’Ordine Regione Sicilia (n.11259-A), in formazione presso Scuola di Psicoterapia ad orientamento Sistemico-Relazionale]