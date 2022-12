Benevento-Palermo, le probabili formazioni del match

Possibilità dal primo minuto per Stulac in cabina di regia

Il Palermo scende in campo allo stadio “Ciro Vigorito” per affrontare il Benevento in occasione della quindicesima giornata del campionato di Serie B. Un altro, l’ennesimo, scontro diretto per la compagine rosanero guidata da Eugenio Corini. Entrambe le squadre sono a quota 15 punti in classifica, in piena zona playout: una sconfitta significherebbe, con ogni probabilità, essere spediti nel baratro delle zone basse della graduatoria, in zona retrocessione. Per i padroni casa, negli ultimi cinque incontri, è arrivata una sola sconfitta, con tre pareggi e una vittoria ottenuta. Il Palermo, invece, sembra essere rientrato in una crisi di risultati, avendo perso le ultime due partite contro Venezia e Cosenza dopo aver trionfato a discapito di Parma e Modena.

“Le ultime due sconfitte hanno fatto male, ma la squadra ha lavorato sempre con intensità – ha detto Eugenio Corini in conferenza stampa –, non siamo stati premiati nei risultati. La voglia di stare dentro le partite c’è e l’ho vista anche in settimana, ogni partita può essere una risorsa per ripartire. La pressione c’è sempre, anche quando vieni da una vittoria. Bisogna sapere stare dentro le difficoltà, non ci siamo esaltati dopo i quattro risultati utili e non dobbiamo deprimerci adesso. Nelle ultime due gare potevamo non dico vincere ma fare risultato positivo, con il Venezia mi prendo le mie responsabilità ma non è stata solo colpa nostra perché alcune dinamiche hanno condizionato la partita”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

L’allenatore dei rosanero prosegue ancora con il collaudato e dinamico 4-3-3. Davanti a Pigliacelli viene confermata la linea di difesa con Mateju, Nedelcearu, Marconi (che rientra dalla squalifica) e Sala. In mediana potrebbe rivedersi dal primo minuto Stulac, con un conseguente affiancamento di Gomes sul centro-sinistra, garantendogli comunque un posto da titolare; dall’altra parte verrebbe confermato Segre, costringendo Broh alla panchina. Brunori continua a guidare il reparto offensivo, con Di Mariano e Valente ai suoi lati.

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina; Letizia, Improta, Viviani, Acampora, Foulon; Farias, La Gumina.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Stulac, Gomes; Valente, Brunori, Di Mariano.