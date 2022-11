Catania, la poliziotta picchiata: “avviso orale” per l’aggressore

Un'immagine dell'esterno della Questura di Catania

Il Questore ha emesso un decreto di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta.

1' DI LETTURA

CATANIA. Si sarebbe presentato in Questura avanzando delle richieste incomprensibili. E quando una poliziotta del Corpo di Guardia si è avvicinata per cercare di comprendere cosa stesse chiedendo, lui le avrebbe sferrato un pugno in faccia, colpendola pure a una spalla e provocandole delle lesioni; fino a quando gli altri agenti, intervenuti, non lo hanno bloccato e arrestato.

Un fatto del quale abbiamo già detto su LiveSicilia.

Il protagonista di questo pomeriggio d’ordinaria follia è un cittadino bengalese di 28 anni, già noto perché autore di aggressioni simili in passato, per cui adesso il questore di Catania ha emesso un decreto di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta.

L’episodio, come detto, è avvenuto nel giorno di Ognissanti. Dopo l’arresto, il Tribunale di Catania ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla pg per il bengalese. Poi il Questore ha emesso il decreto di trattenimento, ritenendolo “soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica”, ma in quanto richiedente protezione internazionale. Da qui il trasferimento a Caltanissetta.

Infine per lui è stato emesso il cosiddetto “avviso orale” del Questore, una diffida formale che prelude, in caso l’autore commettesse altri reati, alla Sorveglianza speciale.