Catania, aggredita un’agente di Polizia

Costretta alle cure del Pronto soccorso, l'episodio è accaduto nella tarda mattina di ieri.

1' DI LETTURA

CATANIA. I fatti sono stati raccontati dal Siulp, il Sindacato italiano Unitario Lavoratori Polizia.

Nella tarda mattinata di ieri si sarebbe presentato in Questura un cittadino extracomunitario che dapprima ha dialogato serenamente con gli operatori e poi, improvvisamente e senza nessun apparente motivo, avrebbe aggredito una giovane poliziotta in divisa che presiedeva l’ingresso dello Questura in Via Manzoni.

Dopo la colluttazione, l’aggressore è stato tratto in arresto e l’agente è stata accompagnata al Pronto Soccorso e successivamente dimessa con diversi giorni di prognosi.