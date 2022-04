Beni confiscati, Armao: in Sicilia interventi con fondi Pnrr

Ecco tutti i finanziamenti presentati

Nel corso del primo “Forum espositivo dei beni confiscati. Chiavi di accesso e valorizzazione”, che si tiene a Napoli organizzato dalla Regione Campania e dall’assessore alla sicurezza e alla legalità Mario Morcone, sono stati presentati i progetti di valorizzazione dei beni confiscati per oltre 18 milioni di euro, nell’ambito della selezione di risorse Pnrr indetta dal ministro della Coesione e il Sud, Mara Carfagna

Il vicepresidente ed assessore all’Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao, è intervenuto al Forum, al quale partecipa anche il ministro degli interni Luciana Lamorgese. “Nella gestione dei beni confiscati il governo Musumeci, come riconosciuto a livello nazionale, ha voltato pagina, a partire dal bene simbolo confiscato alla mafia e divenuto patrimonio produttivo dei siciliani: Verbumcaudo, realizzando un intervento esemplare di rilancio economico tempestivamente presentato insieme ad altri progetti per il finanziamento del Pnrr, ha detto Armao”.

I progetti presentati dall’assessorato regionale dell’Economia riguardano un immobile di via degli Emiri, a Palermo, che richiede interventi di manutenzione ed è attualmente sede del dipartimento delle Attività produttive (costo dell’intervento 5.850.000 euro); Masseria Verbumcaudo: intervento di ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile da destinare ad attività connesse all’agricoltura, laboratori per l’inserimento socio-lavorativo ed aula didattica (2.500.000 milioni e 5.304.582,40 milioni); Masseria Vecchia-Salemi (TP): progetto di ristrutturazione per 2.008.769,36 euro; Palazzo Alicò, sede attuale del dipartimento dei Beni culturali e dell’identità siciliana (2.500.000 milioni).