Beni confiscati, ex discoteca Empire in mano ai vandali

Domani una conferenza stampa delle associazioni I Siciliani giovani e Arci Catania.

1' DI LETTURA

Le associazioni I Siciliani giovani e Arci Catania, nell’ambito della campagna Le Scarpe dell’Antimafia, insieme ad Arcigay Catania, convocano per mercoledì 3 agosto alle ore 10,30 di fronte i locali dell’ex discoteca Empire, in via Zolfatai 12, una conferenza stampa alla quale sono invitate le testate giornalistiche, associazioni e movimenti del territorio.

L’ex discoteca Empire, bene confiscato alla mafia dal 2015, si trova in gravi condizioni di abbandono ed è altissimo il rischio che sia vandalizzata. La conferenza stampa è volta a denunciare la lentezza delle Istituzioni nel destinare il bene all’ente locale che ne ha già fatto richiesta e a presentare l’idea che le associazioni hanno circa il suo riuso sociale: una proposta di Arcigay Catania che sarà aperta a tutta la città e si integrerà con quella già presentata dal Comune.