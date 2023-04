Beni culturali, Cisl Fp: “Catalogatori ed esperti contro carenze di personale”

Montera e Lercara: "Pronti a suggerire soluzioni in house"

1' DI LETTURA

PALERMO – “Sulla carenza di personale nei beni culturali chiediamo di essere ascoltati in audizione dalla Commissione Cultura formazione e lavoro dell’Ars”, a dichiararlo sono Paolo Montera e Fabrizio Lercara rispettivamente segretario regionale e responsabile del dipartimento ente Regione della Cisl Fp Sicilia commentando quanto emerge dai lavori della commissione che starebbe valutando modalità per fare fronte alla carenza di personale e di figure specializzate.

“Durante i lavori – proseguono i sindacalisti -, per far fronte alle necessità del settore, è emersa l’intenzione di procedere ad una ricognizione delle qualifiche e dei titoli posseduti dai lavoratori Sas, per valutare la possibilità di rivedere il contratto di servizio con società, al fine di sfruttare meglio le professionalità di questi lavoratori unitamente alla volontà di individuare insieme all’assessore gli interventi amministrativi e legislativi necessari”.

Montera e Lercara in fine sostengono di essere “pronti a suggerire le migliori soluzioni in house. C’è infatti – precisano-, un bacino di lavoratori, catalogatori ed esperti catalogatori, con esperienza trentennale, già in servizio presso tutti gli uffici centrali e periferici del dipartimento Beni Culturali. Stabilizzare questo personale – affermano – è quindi il primo obbiettivo da darsi per superare una parte delle criticità del settore dei beni culturali”.