Continua la tendenza al rialzo del prezzo medio in autostrada

PALERMO – I prezzi della benzina sono sempre più alti, soprattutto lungo le autostrade. Dall’aggiornamento dei dati forniti dal Mimit, la ‘verde’ risulta ancora in salita per il self, con un prezzo medio di 2,019 euro al litro. La Sicilia non fa eccezione: nell’Isola la ‘verde’ ha raggiunto quota 1,946 euro al litro.

I prezzi della benzina sono saliti fino a quota 2 euro al litro

La Puglia è tra le regioni con il prezzo medio più alto, a 1,969 euro al litro, mentre la benzina meno cara è nelle Marche (1,924 euro al litro). I prezzi hanno continuato a salire negli ultimi giorni, sfondando anche quota 2 euro al litro per il self in autostrada.

“In Italia la benzina costa meno di Francia, Spagna e Germania”

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, difende la strategia del governo: “Il prezzo industriale della benzina, depurato dalle accise, è inferiore rispetto ad altri Paesi europei come Francia, Spagna e Germania”.

I consumatori e le associazioni di categoria protestano

I consumatori e le associazioni di categoria dei benzinai protestano contro il caro benzina. Assoutenti chiede al governo un intervento sulle accise: “Il governo deve attivarsi introducendo meccanismi automatici di riduzione di Iva e accise su benzina e gasolio – dice il presidente Furio Truzzi – in modo da alleggerire la spesa sia per i rifornimenti, sia per quei prodotti come gli alimentari che risentono dei maggiori costi di trasporto”.