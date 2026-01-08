 Beppe Alfano, 33 anni fa l'omicidio: il ricordo della premier Meloni
"Coraggio e dedizione per la verità"
MAFIA
di
1 min di lettura

ROMA – “33 anni dalla scomparsa del giornalista Beppe Alfano, brutalmente ucciso dalla mano mafiosa. Oggi ricordiamo il suo coraggio e la sua forte dedizione nella continua ricerca della verità. A noi il compito di rendere memoria a un uomo che non ha piegato la testa e di proseguire nell’azione di lotta contro ogni forma di mafia e corruzione”, scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Alfano fu ucciso a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, l’8 gennaio del 1993. Da anni raccontava le lotte tra le cosche mafiose locali.

