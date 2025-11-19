Bernardo Moschella è il nuovo provveditore agli studi a Palermo

Prende il posto di Fiorella Palumbo

PALERMO – Bernardo Moschella, 63 anni, è il nuovo provveditore agli studi a Palermo. Prende il posto di Fiorella Palumbo. La Flc Cgil Palermo esprime apprezzamento per la nomina.

“Meglio tardi che mai. Esprimiamo piena soddisfazione per la nomina a direttore dell’ambito territoriale di Palermo di Bernardo Moschella, che abbiamo già avuto modo di apprezzare nei precedenti incarichi ricoperti presso l’Usr Sicilia e l’ambito di Agrigento. Siamo sicuri che farà un buon lavoro e siamo pronti al confronto con spirito costruttivo e collaborativo – dice il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino-“.