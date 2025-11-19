 Bernardo Moschella è il nuovo provveditore agli studi a Palermo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Bernardo Moschella è il nuovo provveditore agli studi a Palermo

Prende il posto di Fiorella Palumbo
ISTRUZIONE
di
1 min di lettura

PALERMO – Bernardo Moschella, 63 anni, è il nuovo provveditore agli studi a Palermo. Prende il posto di Fiorella Palumbo. La Flc Cgil Palermo esprime apprezzamento per la nomina.

“Meglio tardi che mai. Esprimiamo piena soddisfazione per la nomina a direttore dell’ambito territoriale di Palermo di Bernardo Moschella, che abbiamo già avuto modo di apprezzare nei precedenti incarichi ricoperti presso l’Usr Sicilia e l’ambito di Agrigento. Siamo sicuri che farà un buon lavoro e siamo pronti al confronto con spirito costruttivo e collaborativo – dice il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino-“. 

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI