Beve soda caustica al posto dell’acqua al bar: è in terapia intensiva

Beve soda caustica al bar e finisce in ospedale. Una tranquilla colazione a Monza si è trasformata in un incubo. Un uomo, seduto nel locale con la moglie, ha chiesto un bicchiere d’acqua ma si è visto servire il detergente corrosivo usato per le lavastoviglie e letale se ingerito.

Il fatto risale allo scorso 15 settembre. La coppia, cliente abituale del locale, aveva appena terminato caffè e brioche. Poco prima di uscire, l’uomo ha bevuto un sorso del liquido convinto fosse semplice acqua. Immediatamente ha accusato forti bruciori al cavo orale.

Beve soda caustica in un bar di Monza, le indagini

La moglie e il personale del bar sono intervenuti subito, chiamando il 112. I soccorritori lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo, dove ora è ricoverato in terapia intensiva con ustioni alla bocca e alla gola.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori di Ats Brianza che hanno sequestrato il contenitore contenente il detergente e avviato le indagini. Gli atti sono già stati trasmessi all’Autorità giudiziaria, mentre resta da chiarire come sia stato possibile un errore tanto grave.

Soda caustica, cos’è e rischi

La soda caustica, conosciuta in chimica come idrossido di sodio (NaOH), è una sostanza estremamente corrosiva e pericolosa, in grado di causare danni gravi se ingerita o se entra a contatto con pelle e mucose. Si presenta solitamente in scaglie, granuli, perle o in soluzione liquida ed è altamente solubile in acqua, con una reazione che sprigiona calore.

La soda caustica trova largo impiego nell’industria chimica per la produzione di carta, tessuti e detergenti, ma viene utilizzata anche in ambito domestico, ad esempio come disgorgante per tubature. In ambito industriale serve inoltre per trattare metalli e plastica, mentre in concentrazioni controllate trova applicazione persino in alcune preparazioni alimentari, come nella lavorazione delle olive o nella tipica bollitura dei bagel.

La sua pericolosità, però, è elevatissima: ingerita provoca ustioni gravissime a bocca, gola, esofago e stomaco; a contatto con la pelle brucia i tessuti; sugli occhi può avere conseguenze irreversibili fino alla cecità; i vapori concentrati irritano le vie respiratorie. Per queste caratteristiche la soda caustica è considerata una delle sostanze più aggressive e deve essere maneggiata solo con adeguate precauzioni.

