Biagio Conte è ricoverato, riserbo sulle sue condizioni di salute

Il missionario laico da mesi era rifugiato in una grotta dove digiunava

PALERMO – Biagio Conte, il missionario laico, è ricoverato in ospedale a Palermo. Le sue condizioni non sembrano gravi, ma vige il massimo riserbo.

Da tempo il missionario si trovava in una grotta su Monte Pellegrino dove stava digiunando e pregando. Per questo motivo il suo corpo è debilitato ma forte.

Biagio Conte, oggi 58enne, è il fondatore della Missione Speranza e Carità, nata nel 1991 con l’obiettivo di aiutare gli “ultimi”. Le strutture si trovano nel capoluogo siciliano e in provincia. Il cuore pulsante è quello di via Archirafi, la prima struttura, poi si affiancarono le altre di via Garibaldi (“Accoglienza Femminile”) e di via Decollati (“La Cittadella del Povero e della Speranza”).

Fratel Biagio, come ormai è conosciuto, è diventato un punto di riferimento per moltissimi.