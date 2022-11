Biagio Conte, la chemio, la lotta: il suo appello a Salvini

La malattia del missionario laico e le sue parole.

“Fratel Biagio lotta ogni giorno, ha fatto chemio da poco. Sai che coraggio ha”. Chi conosce Biagio Conte, il missionario laico, in valorosa guerra contro il suo tumore, lascia trapelare appena una frase. Che descrive un mondo protetto dal riserbo. Tuttavia, nonostante la discrezione che protegge la Missione e il suo inquilino-fondatore, Palermo segue la vicenda con affettuosa apprensione.

Il missionario laico, nel frattempo, lancia un altro appello che riguarda la vicenda delle persone migranti a Catania: “E’ assurdo, ingiusto e inconcepibile che da tantissimi anni Italia ed Europa vendono armi in tutto il mondo, in particolare nell’Africa; non solo, ma tantissime multinazionali con fortissimi interessi, stanno sfruttando ingiustamente i vari stati dell’Africa, arricchendo solo il 10% di quella nazione, cioè il re e i suoi seguaci, mentre la stragrande maggioranza della popolazione muore di fame”.

“E così – si legge – tanti africani scappano dalla loro terra per cercare una terra promessa. E noi europei e italiani attuiamo ingiustamente il cosiddetto respingimento, lasciandoli in mare e così alla deriva: Autorità, non attuate queste terribili decisioni, ricordiamoci che anche noi Italiani siamo stati immigrati, nei periodi precedenti e dopo la prima guerra mondiale e nel periodo della seconda guerra mondiale. E come dissi a Matteo Salvini qualche anno fa: ‘’se vedi qualcuno che sta annegando, porgigli la mano e salvalo, e così ti salvi anche tu Salvini e tutte le autorità che la pensano come te’; basta usare il termine respingimento, ma attuiamo il dono dell’accoglienza, del ricongiungimento e della vera fratellanza, siamo tutti preziosi cittadini, fratelli e sorelle”. (rp)