Biagio Conte, la lotta è durissima: le sue parole per poveri e medici

La battaglia del missionario laico.

La lotta di Fratel Biagio è durissima. Lui affronta con coraggio e speranza la sua malattia. Lo fa, non cedendo di un millimetro, incoraggiando medici e infermieri e parlando dei poveri. Secondo le ultime notizie che abbiamo raccolto, Biagio Conte è il solito combattente di sempre, anche nella morsa del tumore che lo ha debilitato. Questi giorni che preparano il Natale sono difficili e sofferti. Ma Biagio, il nostro Biagio, li vive con la determinazione che ha invariabilmente mostrato nel corso della sua vita. La chemioterapia continua, sono state attivate cure di supporto, per sostenerlo. La Missione e la città sono in preghiera per lui.

E lui, nella sua stanza protetta all’interno della Missione, è quello che è sempre stato. Non pensa a se stesso. Ha il pensiero rivolto ai poveri, agli ultimi, ai diseredati. E poi ringrazia il personale sanitario che si sta prendendo cura di lui. Sono i meravigliosi camici bianchi del reparto del dottore Nicolò Borsellino, a cui si stanno aggiungendo altri specialisti.

Le voci che arrivano dalla comunità – e scriviamo dopo averle sentite con commozione – che si sta stringendo intorno a Fratel Biagio riflettono un legame che gli anni hanno reso indistruttibile. E sono voci di speranza e di amore. C’è speranza negli sguardi. C’è amore nelle parole. Sono tutti una cosa sola i volontari, i medici, gli infermieri. Tutti quelli al capezzale di un uomo che, anche adesso, nell’ora più dura, sta confermando l’amore per Palermo.

Tra poco sarà ancora una volta Natale. Lo celebreremo con il cuore nella capanna che rappresenta il segno più vivido di tutto ciò in cui confidiamo. Con il cuore in quella stanza della Missione, accanto al cuore di Fratel Biagio. (Roberto Puglisi)