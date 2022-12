Biagio, siamo tutti con te: la dolce foto della vicinanza

L'affetto e le preghiere.

La dolce foto dell’affetto e della vicinanza circola sui social, come un messaggio d’amore. Don Angelo Tomasello l’ha pubblicata sul suo profilo Facebook. Ci sono l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice e il cardinale Paolo Romeo. Nel letto, con le mani strette a quelle dei suoi visitatori e un sorriso, c‘è Biagio Conte, nella sua stanza alla Missione.

Il missionario laico, come abbiamo scritto, è nella fase durissima della sua lotta contro la malattia. Ha molto coraggio ed è pervaso dalle fede di sempre. Si preoccupa degli ultimi, dei diseredati, ha parole per loro e gratitudine per chi gli sta accanto. Gli siamo tutti vicini con un immenso affetto. Ed è questo che la foto, scattata oggi, dice: caro Biagio, fratello di questa città, siamo con te. (rp)