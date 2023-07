Biagio Conte, Missione contribuirà a ricostruire la chiesa Santa Maria

L'edificio sacro è stato pesante danneggiato dagli incendi dei giorni scorsi

PALERMO – La Missione di speranza e carità, fondata da Biagio Conte, vuole dare il proprio contributo per ricostruzione della chiesa di Santa Maria di Gesù in cui c’erano le spoglie di San Benedetto il Moro, compatrono della città di Palermo, danneggiate da un incendio.

“Ciò che è successo è terribile per tutti”

“Metteremo a disposizione i nostri laboratori artigianali e la mano d’opera dei nostri fratelli artigiani per costruire ciò che è stato distrutto”, spiega Giacomo Mirto. Aggiunge don Pino Vitrano, successore di Biagio Conte: “La Missione farà la sua parte concreta per aiutare la comunità dei frati minori, a cui fratel Biagio era molto legato, così come lo siamo tutti noi”. “Ciò che è successo in questi giorni è veramente terribile per tutti, per fortuna in questo caso sono state salvate almeno le spoglie di San Benedetto il Moro, per il resto ci adopereremo tutti per ricostruire la chiesa di Santa Maria di Gesù – afferma don Pino -“.

“Non abbiamo il diritto di causare tutto questo dolore”

Conclude Don Pino: “È bene ricordare che noi non abbiamo il diritto di causare tutto questo dolore alla natura e agli esseri viventi, come ha affermato anche Papa Francesco nella sua enciclica, in cui ricorda che la perdita di foreste e boschi implica allo stesso tempo la perdita di specie che potrebbero costituire nel futuro risorse estremamente importanti, non solo per l’alimentazione, ma anche per la cura di malattie e per molteplici servizi”.