Biancavilla, tenta di uccidere la moglie con un coltello: arrestato

Indagini in corso

BIANCAVILLA (CATANIA) – Tempestivo intervento dei Carabinieri a Biancavilla, dove un uomo di 56 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ai danni della moglie.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò sono intervenuti con estrema rapidità dopo una segnalazione giunta al 112 da alcuni parenti di una donna di 54 anni, preoccupati per una situazione di grave pericolo.

Giunti nell’abitazione, situata in un quartiere popolare del paese, i Carabinieri hanno trovato la donna in forte stato di agitazione e con evidenti segni di lesioni. All’interno dell’appartamento era presente anche il marito, un 56enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito dalla vittima e confermato dai familiari intervenuti in suo soccorso, poco prima l’uomo avrebbe tentato di strangolare la moglie e di colpirla con un coltello da cucina. L’aggressione sarebbe scaturita da un diverbio tra i coniugi per futili motivi, degenerato rapidamente in violenza.

La donna sarebbe riuscita a sottrarsi all’aggressione rifugiandosi in una stanza dell’abitazione, dove si è barricata chiedendo aiuto ai parenti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Il 56enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la donna è stata soccorsa e affidata alle cure mediche. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza l’accaduto e definire il quadro delle responsabilità.