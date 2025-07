Biancavilla, incendio all’interno della struttura di recupero: 2 intossicati

Sono un'infermiera e uno degli ospiti del centro

BIANCAVILLA (CATANIA) – Momenti di paura nella tarda serata di ieri all’interno della comunità terapeutica assistita “Cenacolo Cristo Re” di via San Placido a Biancavilla, dove si è sviluppato un incendio che ha causato l’intossicazione di due persone.

Una infermiera e uno degli ospiti della struttura, condotti entrambi in ospedale dalle ambulanze del 118. Avrebbero inalato i fumi dell’incendio. Dalla ricostruzione fatta sembrerebbe che uno degli ospiti della struttura, che avrebbe dato fuoco ad un materasso in una delle stanze del secondo piano dell’edificio.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Scattato l’allarme, è stato il personale in servizio, formato con appositi corsi antincendio, ad intervenire immediatamente con gli estintori. Successivamente sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano per bonificare il tutto visto che il rogo era già quasi del tutto spento. La stanza interessata dall’incendio non ha subito alcun danno strutturale.