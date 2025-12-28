Biancavilla, ruba un’auto ma provoca un’incidente: poi fugge via

Un giovane è stato visto fuggire, poi tornare indietro a recuperare qualcosa

BIANCAVILLA (CATANIA) – Ruba un’auto, una Fiat Punto, e fugge via, ma nella frenesia dell’azione perde il controllo del mezzo. L’auto va a impattare contro il muretto di contenimento laterale in cemento, finendo con le ruote in aria. Rimasto illeso, esce dall’abitacolo e fugge via a piedi.

È accaduto la notte scorsa, poco prima della mezzanotte. La scena dell’incidente è in via Arti e Mestieri a Biancavilla, al confine con via Alcide De Gasperi, in territorio di Santa Maria di Licodia. Scena di paura per gli automobilisti in transito. Ad un tratto, si sono ritrovati l’auto cappottata al centro della strada, subito dopo una curva all’altezza del, meglio conosciuto, “ponte di Licodia”.

Il ladro scappa e poi torna a recuperare qualcosa

Sono stati gli stessi automobilisti ad aver notato un giovane uscire dal mezzo. Si è diretto velocemente dapprima in direzione di Santa Maria di Licodia, salvo poi ritornare indietro e rientrare all’interno dell’auto. Lo ha fatto come se avesse recuperato qualcosa, per poi allontanarsi velocemente, questa volta, in direzione Biancavilla. Poco dopo, sul posto è arrivata la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano.

I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e chiuso il tratto di strada interessato in attesa dell’arrivo dei Carabinieri che giungeranno sul posto dalla Stazione di Nicolosi, dopo oltre 45 minuti. Ad arrivare invece rapidamente è stato un congiunto del proprietario del veicolo, che ha raccontato che era alla ricerca dell’auto poiché era stata rubata poco prima e il caso ha voluto che l’avesse trovata capovolta al centro della strada. Ha raccontato anche che la stessa macchina, una decina di giorni addietro, era stata rubata e ritrovata poi abbandonata lungo la vicina Statale.

I rilievi dei carabinieri e la chiusura della strada

Ad effettuare i rilievi dell’incidente, quindi, sono stati i Carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica dei fatti anche sulla base del racconto fatto dal proprietario della macchina. Intorno all’una e un quarto il mezzo è stato rimesso in asse con le ruote sull’asfalto, caricato e portato via con un carroattrezzi. Si è poi dovuto attendere l’arrivo di una ditta specializzata per ripulire la strada invasa da oli e detriti, prima di essere riaperta in sicurezza al transito veicolare.