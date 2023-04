Bianco candidato al Consiglio e “Angelo Pellicanò sindaco”

Colpo di scena dopo la sentenza della Corte dei Conti. E come candidato sindaco si fa strada l'ex manager della sanità

CATANIA – Enzo Bianco correrà da capolista al consiglio comunale – secondo quanto ha verificato LiveSicilia – con la lista Con Bianco per Catania e potrebbe puntare sulla candidatura del manager Angelo Pellicanò. Calabrese d’origine, Catanese doc per scelta, Pellicanò è stato per anni alla guida delle principali strutture sanitarie regionali, in ottimi rapporti con esponenti politici di centrodestra e centrosinistra.

La candidatura a sindaco

Alcuni mesi fa, la candidatura di Angelo Pellicanò era stata lanciata dall’avvocato Antonio Fiumefreddo, ex presidente di Riscossione Sicilia. Pellicanò, non è un mistero, ha incontrato esponenti civici e numerosi moderati. Ed è proprio su di lui, oltre che su Giancarlo Cancelleri, che si sta concentrando Enzo Bianco.

Capolista al consiglio comunale

L’ex sindaco di centrosinistra ha già annunciato battaglia contro l’interdizione che gli ha impedito di scendere in campo come aspirante primo cittadino e correrà da capolista al consiglio comunale, con la lista Con Bianco per Catania.

Enzo Bianco, confermano ancora a LiveSicilia, ha già concordato con i propri avvocati la strategia legale che potrebbe spianargli la strada per continuare a presidiare il consiglio comunale, continuando il percorso ai vertici nazionali dell’Anci. La Corte dei Conti ha ha dichiarato la sua incandidabilità “alla carica di sindaco, presidente di provincia, presidente di giunta regionale, nonché membro dei consigli comunali, regionali del parlamento e del parlamento europeo” ma, attraverso ricorsi e sospensive, l’ex sindaco proverà a tornare a Palazzo degli Elefanti. Sullo sfondo ci sono i suoi rapporti con i moderati e il Terzo polo e una campagna elettorale che si annuncia ricca di colpi di scena.