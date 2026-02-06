 Bicchielli a Niscemi: "Il 94,5% dei comuni italiani è a rischio"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Bicchielli a Niscemi: “In Italia 636 mila frane, a rischio il 94,5% dei comuni”

"I fondi per velocizzare l'iter ci sono"
CALTANISSETTA
di
1 min di lettura

NISCEMI – “Non c’è solo Niscemi, in Italia abbiamo 636 mila frane e il 94,5 per cento dei comuni è a rischio idrogeologico”. Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico, Pino Bicchielli, arrivato a Niscemi (Caltanissetta), per incontrare il sindaco e le autorità di protezione civile attive a seguito della frana.

“La procura farà il proprio lavoro”

Cercheremo di capire se da Niscemi si potrà imparare qualcosa da replicare in altri territori – ha aggiunto davanti al municipio – vogliamo individuare dove si inceppa la macchina amministrativa”. “La procura farà il proprio lavoro – ha detto – se ci saranno problemi anche noi chiederemo di acquisire gli atti ma la commissione farà un lavoro per capire come dare un supporto parlamentare e legislativo a un sistema che troppe volte si blocca a causa di troppa burocrazia”.

Le risorse

“Il governo ha subito messo a disposizione primissimi stanziamenti. Ce ne saranno altri, le risorse ci sono. La frana è ancora in corso. Dobbiamo mettere a sistema tutto, capire come spendere. Soprattutto, dobbiamo mettere in campo strumenti per velocizzare tutti gli iter. Il governo ha la massima attenzione. Dobbiamo evitare qualsiasi duplicazione di competenze”.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI