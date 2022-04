Biden chiede “continuo sostegno all’Ucraina” allarme dalla segretaria al Tesoro

Yellen ha parlato dell'emergenza alimentare

ROMA – In una videochiamata di poco più di un’ora, il presidente Joe Biden ha chiesto agli alleati “continuo sostegno all’Ucraina” e “sforzi per fare pagare alla Russia le sue azioni”, insistendo in particolare sulla fornitura di armi.

La governatrice della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, ha invece detto alla Duma che il congelamento delle risorse non ha precedenti e che sarà contestato.

Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen boicotterà alcuni incontri al G20 di domani a Washington.

Sempre la segretaria al Tesoro americana Yellen ha lanciato oggi l’allarme: la crisi alimentare mondiale, esacerbata dalla guerra in Ucraina, potrebbe far scivolare in povertà 10 milioni di persone. Per questo ha esortato a un’azione forte per far fronte all’emergenza.

Yellen chiede agli alleati e ai partner degli Stati Uniti, ma anche alle istituzioni finanziarie internazionali, di agire contro il caro-prezzi alimentare. ‘Dieci milioni di persone potrebbero scivolare in povertà solo a causa dell’aumento dei prezzi alimentari’, dice invitando a evitare le restrizioni all’export che potrebbero spingere ulteriormente al rialzo i prezzi.