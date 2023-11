Bignami: “Caro voli, grazie al governo Meloni la Sicilia svolta”

Il commento del viceministro

1' DI LETTURA

ROMA- “Svolta per la Sicilia in materia di caro voli. Il Governo Meloni è da sempre al fianco dei siciliani per il riconoscimento della condizione di insularità necessaria per limitarne i disagi anche in termini di costi per i suoi residenti. Esprimo soddisfazione per la misura proposta dalla Regione Siciliana, su impulso dell’assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò, che prevede l’applicazione di una scontistica da applicare ai voli da e per la Sicilia, prevedendo uno stanziamento complessivamente di 12,5 milioni di euro, da parte del Governo Nazionale e di 15 milioni di euro da parte della Regione Sicilia, per un totale di 27,5 milioni che sono convinto permetterà l’inizio di un importante viatico di supporto alla mobilità dei siciliani”.

“La previsione, poi, di uno sconto maggiore per studenti, disabili e residenti con un Isee inferiore a 9.360 euro dimostra l’attenzione della Regione per le categorie più fragili. Tutto ciò avviene in piena conformità con le politiche del Governo messe in campo del Ministro Adolfo Urso con la costituzione di un tavolo tecnico sul settore del trasporto aereo finalizzato a creare le condizioni per una migliore accessibilità al servizio per tutti gli utenti. Il nostro Governo, come sempre ha fatto, continuerà ad essere al fianco del Governo Schifani ed ai siciliani per proseguire un percorso virtuoso che continuerà, sono convinto, in maniera sempre più incisiva anche per il futuro”. lo dichiara il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami.