Caro voli, Schifani annuncia gli sconti: “Grande sforzo della Regione”

Vantaggi per chi acquisterà un biglietto aereo

PALERMO – Uno sconto del 25% per tutti i residenti in Sicilia che vogliano acquistare un biglietto aereo per gli aeroporti di Roma e Milano, somme alle quali quale si aggiunge un ulteriore taglio del 25% per gli studenti e le fasce economicamente deboli. L’annuncio è stato dato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans di Palermo.

“Abbiamo messo in campo un grande sforzo utilizzando le somme previste per la Sicilia in quanto regione svantaggiata per l’insularità – ha spiegato Schifani -, ai quali abbiamo aggiunto anche delle risorse del bilancio regionale”.

Gli sconti potranno giungere fino a un massimo di 150 euro a passeggero