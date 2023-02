Bilancio consolidato 2021, disco verde in Commissione

Il prossimo step, cioè il passaggio in aula, è previsto per la prossima settimana.

PALERMO – La Commissione Bilancio ha dato il via libera ai bilanci consolidati 2020 e 2021 delle aziende e degli enti regionali. Incassato il lasciapassare del governo, stamattina anche la Commissione Bilancio dà l’ok al bilancio consolidato 2021 della Regione e delle aziende e degli enti regionali. Il governo esprime soddisfazione.

“Prosegue, come da impegno assunto dal presidente Schifani, la nostra azione di regolarizzazione dei conti della Regione, al fine di avere dei documenti contabili contraddistinti da certezza ed equilibrio. Un ringraziamento ai colleghi della Commissione Bilancio e al presidente Dario Daidone per lo spirito di proficua fattività che sta connotando i lavori dell’organismo”, commenta ai microfoni di Live Sicilia, l’assessore Marco Falcone.

Gli fa eco il presidente della Commissione, Dario Daidone. “I lavori si sono svolti in modo sereno e ordinato alla presenza anche dell’organo di revisione contabile, sulla strada degli adempimenti ordinari della sessione di bilancio della Regione”, dice a Live Sicilia. Il prossimo step, cioè il passaggio in aula, è previsto per la prossima settimana.

Nei giorni scorsi il bilancio consolidato 2021 delle partecipate regionali era finito sotto i riflettori per via dei rilievi mossi dal collegio dei revisori dei Conti. Il deputato pentastellato Nuccio Di Paola aveva richiesto, e ottenuto, il rinvio della seduta per approfondire con i revisori le criticità da loro individuate nonostante il giudizio positivo. Tra i rilievi mossi l’assenza della documentazione richiesta avanzata dalla Ragioneria generale da parte di 14 partecipate su 74 e la “mancata corrispondenza della situazione creditoria/debitoria per diverse società partecipate tra i dati risultanti dalla contabilità della Regione e quanto certificato dalle stesse società partecipate”.