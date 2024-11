La tabella di marcia

PALERMO – I temi sono strettissimi e c’è già chi dubita della reale possibilità di una approvazione entro fine anno. Per il via libera alla Finanziaria e al Bilancio di previsione 2025-2027 si profila una maratona per portare i settanta deputati di sala d’Ercole all’approvazione definitiva della legge a ridosso di Capodanno, per scongiurare l’esercizio provvisorio.

La tabella di marcia per Bilancio e Finanziaria

I due disegni di legge approvati dalla Giunta Schifani a inizio novembre, che viaggiano necessariamente appaiati, sono arrivati a Palazzo dei Normanni e sono stati già assegnati dagli uffici alle commissioni di merito, che dovranno concludere il loro esame entro sabato 23 novembre.

La tabella di marcia è stata decisa nel corso dell’ultima conferenza dei capogruppo. La Nota di aggiornamento al Defr ha ricevuto l’ok e ora il Parlamento regionale è in piena sessione di bilancio. Dopo il passaggio nelle commissioni di merito ci sarà la prima battaglia in seconda commissione. L’organismo presieduto da Dario Daidone dovrà concludere l’esame del testo, con le eventuali modifiche, entro il 9 dicembre.

Appuntamento in aula il 12 dicembre

In base a questo cronoprogramma, la legge di stabilità, che vale 650 milioni di euro, sbarcherà in Aula giovedì 12 dicembre. A questo punto i deputati avranno la possibilità di presentare i loro emendamenti. Il termine ultimo per le proposte di modifica sarà la giornata di sabato 14 dicembre.

Un calendario che inevitabilmente porterà a i settanta deputati di Sala d’Ercole ad iniziare l’esame del testo in Aula a partire da martedì 17 dicembre, con il panettone già sotto l’albero e lo spumante per la notte di San Silvestro pronto in freezer.