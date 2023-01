Bilancio, in Commissione arriva il ddl stabilità

La seduta è prevista per oggi pomeriggio.

PALERMO – In Commissione Bilancio oggi pomeriggio si gioca il secondo tempo della partita. Ieri è arrivato il via libera al bilancio triennale della Regione, oggi la Commissione, presieduta dall’onorevole Dario Daidone, si riunirà per l’esame del disegno di legge stabilità. La seduta prevista alle 15 è stata rinviata alle 17.

Sotto la lente d’ingrandimento dei membri della Commissione ci sono i circa 700 emendamenti al disegno di legge presentati dai deputati di maggioranza e di opposizione.

Stamattina a Palazzo dei Normanni qualche deputato di opposizione ha storto il naso perché ai membri della Commissione non hanno ancora avuto modo di esaminare gli emendamenti.

Secondo una road-map di massima oggi si dovrebbe procedere con l’analisi dell’articolato del testo base della manovra e degli emendamenti modificativi. L’esame degli aggiuntivi (circa 600 su 700) dovrebbe invece tenersi nei prossimi giorni.

L’assessore all’economia Marco Falcone cerca di tenere il punto. “In commissione Bilancio faremo il punto sulla manovra, la nostra intenzione è quella di valutare le proposte e gli emendamenti utili e di buon senso, presentati da tutti i gruppi parlamentari”, spiega. “Credo che ci siano le condizioni – aggiunge Falcone – per rispettare il calendario dei lavori e fare arrivare il testo in aula la prossima settimana”.