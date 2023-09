Bilaterale Italia-Germania, Mattarella e Steinmeier a Siracusa

Due giorni insieme per la cerimonia del 'Premio dei Presidenti'

SIRACUSA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato, poco dopo le 11, al Castello di Maniace ad Ortigia, sede del bilaterale tra Italia e Germania, per ricevere il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier. I due presidenti passeranno due giorni insieme: oggi a Siracusa, e domani, giovedì 21 settembre, a piazza Armerina, in provincia di Enna, visiteranno la Villa Romana del Casale.

“Con la Germania relazioni straordinarie”

“Signor presidente, Caro Frank Walter, è un grande piacere incontrarti ed è un grande onore averti ancora una volta in Italia. Per me è particolarmente un piacere averti qui in Sicilia”, ha detto Mattarella dopo aver ricevuto Steinmeier. “Abbiamo l’occasione di riaffermare, attraverso il premio alle municipalità il rapporto intenso che lega i nostri due popoli e scambiare qualche idea sul momento attuale e sulle nostre straordinariamente eccellenti relazioni bilaterali. Benvenuto”.

“Premio dei Presidenti”

Nel pomeriggio di oggi, alle 16, i due capi di Stato, accompagnati rispettivamente dalla signora Laura Mattarella e dalla signora Elke Budenbander, assisteranno alla premiazione dei Comuni gemellati italiani e tedeschi vincitori della seconda edizione del “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”. Mentre alle 19 i presidenti si sposteranno al Teatro Greco di Siracusa per assistere allo spettacolo ‘Ulisse, l’ultima Odissea’.

Mattarella e Steinmeier a Piazza Armerina

Domani, giovedì 21 settembre, i due capi di Stato si trasferiranno a Piazza Armerina dove visiteranno la Villa Romana del Casale, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Dopo aver sorvolato le aree colpite dagli incendi di questa estate, incontreranno i Vigili del Fuoco. La visita si chiuderà con un colloquio tra Mattarella e Steinmeier al quale – sempre a Piazza Armerina – seguirà una breve conferenza stampa.