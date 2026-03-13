E' stata trasportata dal Di Cristina al Bambin Gesù di Roma

PALERMO – Una bimba di appena quattro mesi, affetta da una grave patologia, è stata trasferita d’urgenza, con un volo salvavita praticato con un mezzo del 31mo Stormo di Ciampino dell’Aeronautica Militare, dall’ospedale civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, dove era ricoverata, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Monitorate le sue condizioni

Il velivolo G-650 è decollato dall’aeroporto dalla città siciliana con a bordo la bimba, accompagnata dai genitori e da un’equipe medica che ne ha costantemente monitorato le condizioni durante il volo. Dopo circa un’ora di navigazione, l’aereo è atterrato presso lo scalo di Roma Ciampino, dove la piccola paziente è stata immediatamente presa in carico e trasferita in ambulanza verso l’ospedale di destinazione per ricevere le cure necessarie.

Il trasporto

Il trasporto, come previsto dalle procedure operative per i casi di urgenza, è stato autorizzato e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che, tra le diverse funzioni, gestisce anche la flotta dei velivoli di Stato su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.