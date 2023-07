Bimba nasce sul Frecciabianca, il lieto evento sul treno Roma-Torino

Il parto straordinario coordinato da un'ostetrica collegata in videochiamata con un'operatrice sanitaria che era sul convoglio

1' DI LETTURA

TORINO – Fiocco rosa su un treno Frecciabianca partito da Roma e diretto a Torino. Il lieto evento si è verificato l’altro ieri con la consulenza in videochiamata di un’ostetrica amica di una operatrice sanitaria dell’ospedale di Pisa che ha assistito al travaglio della donna fino alla nascita della bambina.

Quando la donna incinta ha iniziato il travaglio e ha avvertito le contrazioni il convoglio aveva da poco superato Genova. E’ stato in quel momento che l’operatrice sanitaria di Pisa, Isabella Carnero, ha soccorso la puerpera e ha avuto l’idea di farsi assistere in videochiamata dall’ostetrica Daniela Sanfilippo.

Il treno per l’occasione ha fermato la sua corsa su ordine del capotreno e del caposervizio alla stazione di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. E lì, ognuno con un ruolo ben delineato è stato portato a termine lo straordinario parto. Il caposervizi aveva il compito di gestire l’inquadratura della videochiamata, la capotreno si è preoccupata di rassicurare e incitare la mamma durante tutte le fasi del travaglio, l’operatrice sanitaria ha fatto in modo di seguire le istruzioni impartite da casa dall’ostetrica. Il resto del personale di trenitalia e i passeggeri hanno collaborato con ordine per far sentire al sicuro e cautelata la mamma. Una signora anziana ha persino messo a disposizione i suoi asciugamani. Una collaborazione totale da parte di personale e passeggeri.

Intorno a mezzogiorno la bambina è nata in ottime condizioni di salute. Con la mamma sono state trasportate all’ospedale di Novi Ligure e il treno ha potuto proseguire la sua corsa verso Torino arrivando a destinazione con circa mezz’ora di ritardo.