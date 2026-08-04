Indagano i carabinieri

Un bambino di 8 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato dal balcone della propria abitazione a Carini, nel Palermitano. Il piccolo è caduto dal secondo piano dello stabile nella serata di lunedì 3 agosto ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cervello di Palermo, dove è ricoverato sotto costante osservazione. Nonostante i gravi traumi riportati, il bambino sarebbe rimasto cosciente.

Bimbo cade dal balcone, i soccorsi

L’incidente è avvenuto in un’abitazione di Carini. Per cause ancora in corso di accertamento, il piccolo è precipitato dal balcone del secondo piano. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto il personale del 118, che dopo le prime cure ha disposto il trasferimento urgente al pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo.

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Le condizioni del piccolo

Secondo le prime informazioni, il bambino avrebbe riportato diverse fratture, in particolare al bacino e alle braccia. I medici stanno monitorando costantemente il suo quadro clinico. Pur essendo rimasto gravemente ferito nella caduta, il piccolo sarebbe sempre rimasto cosciente.

Bimbo cade dal balcone, le indagini

Sull’accaduto stanno svolgendo accertamenti i carabinieri, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. In base ai primi riscontri raccolti dagli investigatori, l’episodio sarebbe riconducibile a una caduta accidentale.

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