Bimbo morto in piscina, i sindaci: “Rispetto e silenzio”

Annullati gli eventi estivi a Santa Croce Camerina

SANTA CROCE CAMERINA (RAGUSA) – Due comunità sconvolte e in lacrime per la tragedia avvenuta a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina. Un bambino di due anni, Raffaele Sallemi, ha perso la vita annegando nella piscina della casa di villeggiatura. Dolore nelle parole del sindaco Giuseppe Dimartino, che ha annullato gli eventi in programma per stasera.

Il sindaco di Santa Croce Camerina: “Eventi annullati”

“La tragedia di Caucana – ha scritto condividendo un messagio sui social – colpisce tutta la nostra comunità. La scomparsa così tragica di un bimbo di due anni impone rispetto e silenzio. Per questa ragione il Carnevale Estivo é rinviato al 28 agosto, mentre il TeatroMare è rinviato a data da destinarsi. Mi stringo al dolore dei familiari del piccolo, originari di Comiso, inviando a nome di tutta Santa Croce le più sentite condoglianze e un abbraccio colmo di affetto a loro ad a tutta la comunità comisana”.

Il primo cittadino di Comiso: “Comunità ammutolita”

Ed è proprio il primo cittadino di Comiso a condividere le sue parole: “Grazie al mio collega sindaco ed amico Peppe Dimartino per la sensibilità che dimostra ancora una volta – scrive Maria Rita Schembari -. La nostra comunità è ancora una volta ammutolita e sconvolta da questa impronunciabile tragedia”.

Bimbo morto in piscina: la comunità colpita da un’altra tragedia

La cittadina era già stata profondamente colpita da un altro dramma. Risale soltanto a pochi giorni fa, infatti, l’incidente in cui ha perso la vita un’altra bambina di Comiso. Carlotta Puccia, anche lei di due anni, è morta in un incidente stradale avvenuto sulla Ragusa-Catania. Oggi il bimbo morto in piscina, tra dolore e incredulità.