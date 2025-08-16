L’ultimo saluto a Carlotta: la bimba di 2 anni morta sulla Catania-Gela

Restano ricoverati i genitori della piccola

CATANIA – Questa mattina l’ultimo abbraccio. Tutt’altro che simbolico e che porta con sè i segni della tragedia capitata di quel maledetto pomeriggio di domenica 10 agosto. In quell’incidente frontale che sulla Statale che collega le province di Catania e Ragusa ha visto morire la piccola Carlotta Puccia. Due anni appena.

In quel terribile scontro, sono rimasti gravemente feriti anche i genitori della bimba. La mamma si trova ricoverata ancora in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania. Così come in ospedale si trova anche il padre che sarà costretto ad un altro intervento chirurgico. La famiglia è originaria e residente a Comiso, nel Ragusano. I funerali verranno officiati nella chiesa Sacro Cuore di Gesù.

E proprio la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, nelle scorse ore ha diramato il lutto cittadino.

“Con deliberazione, assieme alla mia giunta, ho disposto che domani (oggi per chi legge, ndr), 16 agosto 2025, venga dichiarato il lutto cittadino per la piccola Carlotta, e al contempo, per ricordare tutte le vittime della strada che, in questi ultimi giorni, hanno funestato la nostra comunità con la loro precoce scomparsa”, ha scritto sui canali social.

In quella che sinora è stata un’altra estate devastante sul fronte degli incidenti sulle strade siciliane.