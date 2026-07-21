Arenella al buio da giorni. Scatta la terza diffida a e-Distribuzione

Prosegue l’emergenza legata ai blackout nella zona nord di Palermo. Dopo due precedenti segnalazioni rimaste senza esito, è stata inviata una terza diffida a e-Distribuzione. E’ stato chiesto un intervento urgente a fronte dei continui disservizi che stanno lasciando senza corrente numerose abitazioni. Secondo quanto denunciato dal consigliere comunale Natale Puma, il problema, inizialmente limitato a un’area circoscritta, si sarebbe progressivamente esteso coinvolgendo un numero sempre maggiore di residenti.

Palermo, i quartieri interessati dal blackout

Le criticità più pesanti vengono segnalate all’Arenella, dove da diversi giorni molte famiglie sono prive di energia elettrica. Il blackout, partito da via Alessandro Lualdi, si è esteso nel tempo anche a via Arenella, via Massaia, via Papa Sergio e nelle strade vicine. I disservizi, però, non riguarderebbero più soltanto questa borgata. Segnalazioni analoghe sono infatti arrivate anche da altre zone limitrofe, tra cui via Alberto Rallo e via Don Orione. A riprova di un’emergenza ormai diffusa in diversi quartieri della zona nord della città.

I rischi per cittadini e attività

Nella diffida inviata a e-Distribuzione viene evidenziato come l’assenza prolungata di energia elettrica, in piena estate e con temperature elevate, rappresenti un potenziale pericolo per la salute pubblica. A rischiare sono soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e cittadini che dipendono dall’utilizzo di apparecchiature elettromedicali. Ai disagi si aggiungono anche le conseguenze economiche legate al deterioramento degli alimenti conservati in frigoriferi e congelatori. Senza contare le difficoltà che centinaia di famiglie stanno affrontando nella vita quotidiana.

Leggi anche Caldo e blackout, i consigli utili dopo i disagi nella zona di via Libertà Blackout ad Aci Sant’Antonio e Valverde, sindaci pronti a denunciare Blackout all’ospedale di Modica, stop all’attività operatoria

Le richieste a e-Distribuzione

Nella comunicazione trasmessa alla società è stato chiesto il ripristino immediato della fornitura elettrica, oltre a chiarimenti sulle cause del guasto e all’indicazione di tempi certi per la risoluzione definitiva del problema. Il documento avverte inoltre che, qualora il blackout dovesse protrarsi, saranno prese in considerazione ulteriori iniziative a tutela dei cittadini, tra cui la presentazione di un esposto alle autorità competenti, la promozione di una class action per il risarcimento dei danni e la richiesta di accertare eventuali responsabilità, anche in relazione alla possibile configurazione dell’interruzione di pubblico servizio.

Blackout a Palermo, la denuncia

“I cittadini meritano risposte concrete, tempi certi e interventi immediati. È inaccettabile che un servizio essenziale venga a mancare per giorni consecutivi, lasciando interi quartieri nell’incertezza e costringendo centinaia di famiglie a sopportare disagi sempre più gravi senza alcuna soluzione definitiva”, dichiara il consigliere comunale di Palermo, Natale Puma. Alcuni consigli utili per fronteggiare i disagi provocati dal blackout.