Blackout a Palermo, Tamajo: “Subito incontro con i vertici dell’Enel”

Confcommercio rincara la dose: "Danni gravissimi alle imprese"

PALERMO – “Un’ondata di calore terribile e nemmeno non preventivata, non può creare tutti questi disagi alle attività commerciali e ai cittadini residenti”. Lo afferma l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo in merito al blackout avvenuto in numerose zone della città tra cui nella borgata marinara di Mondello.

“Perché non si è prevista immediatamente una task force per fronteggiare i problemi? Come mai da diversi anni, questo disservizio si ripete nel periodo estivo e non si è mai provveduto a risolverlo? Come mai una multinazionale come Enel, che chiede di pagare ‘salatissime’ bollette alle attività commerciali e ai cittadini residenti, non riesce a mettere la parola fine a questo disservizio? Tutte queste domande saranno oggetto di una mia interrogazione parlamentare e di un incontro, che chiederò già da domani ai vertici dell’azienda”. Conclude l’assessore Tamajo.

Di Dio (Confcommercio): “Danni gravissimi alle imprese”

“Se perfino un esponente del Governo regionale come l’assessore alle attività produttive Tamajo prende posizione sui disagi causati dai continui blackout, cosa dovrebbero dire le decine di migliaia di attività commerciali che stanno subendo danni economici gravissimi a causa delle continue e non programmate interruzioni nella distribuzione di energia elettrica?”. Lo dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e vice presidente nazionale, dopo il verificarsi degli ennesimi disagi nella erogazione dell’energia elettrica.

“Cicli produttivi fermati o rallentati, macchinari danneggiati dai continui sbalzi di tensione, attività alimentari costrette a buttare la merce deteriorata per il mancato funzionamento delle celle frigorifere: forse ancora non si è compreso l’enorme danno che questa situazione ha arrecato all’economia e i tanti disagi per i cittadini. Stiamo valutando un’azione giudiziaria per il risarcimento del danno per le migliaia di aziende danneggiate e per ottenere precisi impegni sugli investimenti indispensabili nella rete elettrica. Si tratta di una vera e propria emergenza nel nostro territorio”, aggiunge Di Dio.

“La classe politica ha relegato la Sicilia a terzo mondo”

“Ancora una volta la classe politica, per incapacità e indolenza, ha relegato la Sicilia a terzo mondo, cosa che purtroppo si sta evidenziando in questi giorni anche nei settori della viabilità e dei trasporti. Il mondo delle imprese non ha più nessuna intenzione di subire in silenzio. Nessuno, e non lo fa nemmeno l’assessore, potrà sostenere che si tratti di un problema eccezionale perché è esattamente lo stesso che si è verificato negli anni passati e che certamente si verificherà l’anno prossimo, a causa di una inadeguata rete di distribuzione dell’energia su cui non sono stati fatti i necessari interventi di modernizzazione negli ultimi 15 anni e forse più. E ciò nonostante le aziende si siano sobbarcate inconcepibili rincari sulle bollette. Oltre al danno la beffa”.

“Pretendiamo come aziende che per di più devono far fronte ai rincari energetici, il diritto all’erogazione adeguata e senza problemi di un servizio pubblico essenziale”, conclude la presidente di Confcommercio Palermo e vice presidente nazionale.