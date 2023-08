Blitz antidroga tra Trani e Bisceglie: 16 arresti nella notte

Carabinieri in azione

TRANI (BARLETTA – ANDRIA – TRANI) – Dalle 4 di martedì è in corso una operazione antidroga dei carabinieri tra Bisceglie e Trani. In arresto 16 persone. All’operazione stanno partecipando circa 100 carabinieri per dare esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Trani e dal gip del Tribunale dei minorenni di Bari, su richiesta delle rispettive Procure.

Le misure cautelari

Cinque indagati del blitz antidroga sono finiti in carcere, dieci ai domiciliari. Un giovane, all’epoca dei fatti minorenne, è stato collocato in comunità. le accuse sono di cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di droga. La banda reperiva le sostanze a Bari.