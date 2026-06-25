Emessa dal gip di Catania dopo interrogatori di garanzia

Nuovo sviluppo nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catania sul clan Mazzei e su un presunto gruppo criminale ritenuto coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti con modalità riconducibili al metodo mafioso. La Squadra Mobile della Questura etnea, con il coordinamento dello Sco, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dieci persone indagate.

Blitz contro il clan Mazzei, l’accusa

Il provvedimento è stato emesso dal giudice su richiesta della Procura distrettuale e arriva al termine degli interrogatori preventivi svolti lo scorso 18 giugno. L’operazione rappresenta un ulteriore sviluppo dell’indagine che, lo scorso 8 giugno, aveva già portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di altri venti indagati.

Secondo l’ipotesi accusatoria, gli arrestati sarebbero coinvolti, a vario titolo, in un’associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nell’inchiesta vengono contestati anche reati legati alla detenzione di armi da guerra, armi comuni da sparo, armi clandestine e un tentato omicidio.