 Catania, arresti e indagati: il blitz antimafia
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Catania, maxi-operazione antimafia: arresti e indagati

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Duecento gli agenti coinvolti
IL BLITZ
di
1 min di lettura

CATANIA- Più di 200 agenti della Polizia di Stato sono impegnati a Catania in una vasta operazione contro un clan mafioso locale.

Arresti e indagati

Agenti della squadra mobile della Questura, coordinati dal Servizio centrale operativo, supportati dai reparti di Prevenzione crimine, unità cinofile e polizia Scientifica e da un elicottero del Reparto Volo di Palermo, stanno eseguendo, in varie zone della città e dell’hinterland, un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerosi indagati emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catania, su richiesta della locale Procura Distrettuale. In aggiornamento

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