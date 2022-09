Blitz Hesperia, trovati denari, droga e una pistola semiautomatica

L'onda lunga dell'inchiesta della Dda di Palermo

TRAPANI – Prosegue l’onda lunga del blitz antimafia Hesperia. Nell’ambito dell’operazione di martedì mattina, nella quale sono stati eseguiti circa 70 provvedimenti, i carabinieri del Nucleo investigativo di

Trapani e del Ros hanno trovato una pistola semiautomatica detenuta illecitamente da uno degli arrestati.

L’uomo non era nella propria abitazione di Campobello di Mazara. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo a Palermo, dove lo hanno bloccato mentre saliva sulla propria auto. Lo stesso aveva con sé due pacchi in cellophane contenenti complessivamente circa 50mila euro in banconote di vario taglio.

I militari hanno poi esteso la perquisizione all’abitazione estiva dell’uomo, nella frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara, dove hanno trovato la pistola: si tratta di una Walther PPK calibro 7,65, con 50 colpi dello stesso calibro, di cui 4 nel caricatore. L’arma sequestrata verrà inviata al Ris di Messina per gli accertamenti balistici.