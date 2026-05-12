 Donna aggredita a martellate sul bus, fermato il marito
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Bloccato l’uomo che ha aggredito la moglie a martellate su un bus

Aggredita a martellate sul bus
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Operazione dei carabinieri
STRONCONE
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1 min di lettura

TERNI – Bloccato l’uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone riducendola in fin di vita.

A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona ma anche nel resto d’Italia con un ampio spiegamento di personale e mezzi.

Quando ha colpito la moglie l’uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall’Autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dal bus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire.

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