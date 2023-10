Blutec, 560 lavoratori in assemblea: ci sarà anche Lodi (Cgil)

Il punto dopo la chiusura del bando per la cessione dello stabilimento

PALERMO – I lavoratori della ex Blutec e dell’indotto si riuniranno domani in assemblea, a partire dalle 9.30, nella sede della Cgil di Termini Imerese, alla presenza del segretario nazionale del settore auto della Fiom Samuele Lodi, per fare il punto sulla vertenza dopo la chiusura del bando per la cessione dello stabilimento.

Bluetec, intervengono i sindacalisti

“È fondamentale per i lavoratori conoscere i dettagli delle proposte che sulla base del bando devono avere una connotazione industriale – dice Roberto Mastrosimone della Cgil – Siamo in una fase cruciale, tra l’altro il 5 novembre scade la cassa integrazione e anche il mandato degli amministratori straordinari. Noi chiediamo il rinnovo della cassa per 12 mesi e la proroga dell’amministrazione straordinaria. La Regione siciliana inoltre deve assumersi la responsabilità delle proposte in mano ai commissari”.

I dati

Sono 560 i lavoratori ex Blutec, 200 circa quelli dell’indotto. Tra promesse e sentenze importanti. “Quando nel 2009 la Fiat decise di abbandonare Termini Imerese lo Stato fece un patto con i lavoratori e col territorio per farsi carico del rilancio dell’area industriale – aggiunge Mastrosimone – Qualunque proposta deve avere quella visione a garanzia del percorso industriale”.