Blutec, l’assemblea dei lavoratori: riassorbire operai, scivolo alla pensione

Le richieste al termine dell'incontro con i sindacalisti di Fim, Fiom e Uilm

1' DI LETTURA

L’assemblea dei lavoratori ex Blutec, riunita stamani davanti allo stabilimento di Termini Imerese, ha accolto in modo positivo le notizie riferite dai sindacalisti di Fim, Fiom e Uilm, Antonio Nobile, Roberto Mastrosimone e Vincenzo Comella, che lunedì scorso hanno partecipato al tavolo tecnico convocato in assessorato regionale alle Attività produttive, alla presenza dei commissari straordinari di Blutec e al Polo Meccatronica che ha presentato alcuni dati del business plan del gruppo ucraino Alumeta, interessato a rilevare la fabbrica.

Fim Fiom e Uilm attendono la convocazione al Mise per affrontare nel merito la vertenza e in particolare sollecitano la firma dell’accordo di programma per l’area industriale di Termini Imerese ma a condizione che lo Stato confermi la sua quota di finanziamento, così come ha fatto la Regione (70 milioni di euro), e ritenendo insufficienti 25 milioni di euro proposti al momento.

Per quanto riguarda i lavoratori ex Blutec e indotto, Fim Fiom e Uilm rivendicano la salvaguardia di tutti gli addetti attraverso un piano di accompagnamento alla pensione per chi ha i requisiti e il riassorbimento del resto degli operai da parte di chi acquisirà il ramo d’azienda attraverso il bando pubblico che i commissari Blutec dovrebbero pubblicare nel giro di un mese.